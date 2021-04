英國更具傳染性新冠變種病毒已成美國主流病毒株

【KTSF 江良慧報導】

衛生官員表示,最初在英國發現更具傳染性的新型肺炎變種病毒,已經成為美國最主流的病毒株。

最先在英國發現的變種病毒B.1.1.7,已經成為美國最主要傳播的病毒株,而且更導致新症和入院人數都上升。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「它是最常見的病毒株,就這樣。」

好消息是,全國死亡數字持續下降,CDC把這歸功於接種疫苗,尤其是長者群體,白宮應對疫情的顧問Andy Slavitt周二晚大膽預測:「到週末,全國一般成年人都已經打了第一劑。」

不過周三就承認,他的說話是過分樂觀:「可能是這個月,在未來幾個星期,我們會到達一半人。」

CNN分析就顯示,一些像紐約的州份,到6月中可能可以為所有願意接種的人接種,但其他州分例如是喬治亞州,就要到年底,拜登總統就仍然審慎:「我們尚未到達終點線。」

至於哪裡才是終點線?白宮抗疫專家Anthony Fauci醫生說:「我們看見時就會知道,當數字大幅回落就很明顯,已經在路上,大家堅持下去。」

CDC表示,截至周三下午,全國已經有19%美國人接種完整疫苗,而根據JohnsHopkins大學的最新統計顯示,全國一週新症超過45.2萬宗,當中的44%新症,約19萬7500宗集中發生在紐約、密歇根、佛羅里達、賓夕凡尼亞與新澤西這五個州。

公共衛生界因此有聲音要求,供應更多疫苗給這五個州,但白宮未打算改變現行按各州人口比例供應疫苗的做法 ,而當中最多新症的密歇根州,民主黨籍的州長Gretchen Whitmer就表示,不會加強抗疫限制,她認為個案增加的原因是民眾對抗疫感到疲勞而出外活動,以及傳染力更強的變種病毒正在傳播。

