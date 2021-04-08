英國更具傳染性新冠變種病毒已成美國主流病毒株

【KTSF 江良慧報導】

衛生官員表示，最初在英國發現更具傳染性的新型肺炎變種病毒，已經成為美國最主流的病毒株。

最先在英國發現的變種病毒B.1.1.7，已經成為美國最主要傳播的病毒株，而且更導致新症和入院人數都上升。

聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky說：「它是最常見的病毒株，就這樣。」

好消息是，全國死亡數字持續下降，CDC把這歸功於接種疫苗，尤其是長者群體，白宮應對疫情的顧問Andy Slavitt周二晚大膽預測：「到週末，全國一般成年人都已經打了第一劑。」

不過周三就承認，他的說話是過分樂觀：「可能是這個月，在未來幾個星期，我們會到達一半人。」

CNN分析就顯示，一些像紐約的州份，到6月中可能可以為所有願意接種的人接種，但其他州分例如是喬治亞州，就要到年底，拜登總統就仍然審慎：「我們尚未到達終點線。」

至於哪裡才是終點線？白宮抗疫專家Anthony Fauci醫生說：「我們看見時就會知道，當數字大幅回落就很明顯，已經在路上，大家堅持下去。」

CDC表示，截至周三下午，全國已經有19%美國人接種完整疫苗，而根據JohnsHopkins大學的最新統計顯示，全國一週新症超過45.2萬宗，當中的44%新症，約19萬7500宗集中發生在紐約、密歇根、佛羅里達、賓夕凡尼亞與新澤西這五個州。

公共衛生界因此有聲音要求，供應更多疫苗給這五個州，但白宮未打算改變現行按各州人口比例供應疫苗的做法 ，而當中最多新症的密歇根州，民主黨籍的州長Gretchen Whitmer就表示，不會加強抗疫限制，她認為個案增加的原因是民眾對抗疫感到疲勞而出外活動，以及傳染力更強的變種病毒正在傳播。

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