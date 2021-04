【KTSF】

紐約市一個亞裔女人,上星期在一座豪宅大廈門前遭人暴力襲擊,該大廈的兩名保安員當時目睹事件,但沒有伸出援手,據大廈業主表示,已經把保安員開除。

擁有該座大廈的Brodsky組織發表聲明,表示已經就保安員的處理方法完成調查,說大廈大堂閉路電視片段顯示,保安員在疑犯離開後,立即上前幫助受害人,並且截停一輛警車,但明顯他們沒有遵從所需的緊急和安全指引,所以已經把兩人開除。

不過代表兩人的SEIU工會分會表示,兩人在事後有出門口幫助傷者,又說兩人有權就被開除提出申訴,而兩人也已經這樣做。

