歐美澳日數十名專家要求重新調查新冠病毒源頭

【KTSF 黃侯彬報導】

24名來自歐洲、美國、澳洲及日本的科學家聯署公開信,要求重新調查新冠狀病毒的源頭,他們指世衛與中國合作的疫情溯源調查工作受政治污染,結論不可信。

世衛專家組1月中到中國武漢與中國的專家組合作,調查新型肺炎疫情的源頭,在上週發表調查報告指,新冠狀病毒很可能是蝙蝠透過中間動物宿主傳染人類,報告也認為冷凍食物包裝也可能是傳染途徑,報告認為新冠狀病毒極不可能是由實驗室洩漏。

報告發表後,遭到全球四方八面的批評,指專家組的成員名單取決與中方,他們由始至終都拿不到第一手的疫情原始資料與數據,僅憑中方提供的數據與說辭而做出結論,而且專家組成員中,有人還有利益衝突之嫌,其報告可信性於是成疑。

24名科學家的公開信認為,世衛專家組的結論是根據中方沒有公佈的研究而作出,關鍵的記錄與生物樣本無法取得,就連一向親中的世衛總幹事譚德塞也指中方扣起數據。

公開信的起草人,亞特蘭大理事會智庫的資深成員JamieMetzl指出,世衛專家組的起點是應要求以最大的妥協,來換取中方最小程度的合作,公開信因此要求國際另行調查,而不論有無中國的參與。

中方則否認扣起數據,並表示不會再更進一步的聯合調查。

