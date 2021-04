【KTSF】

聯儲局暗示,在經濟復甦之際,局方會繼續維持現行的量化寬鬆政策。

聯儲局周三公開上次開會議息的紀錄文件顯示,決策組的官員承認經濟有進展,今年第一季GDP增長速度比去年第四季更加快,雖然仍未回復到疫情前水平,但由於要取得實質的經濟復甦可能需要一段時間,因此局方繼續支持現行的貨幣政策,包括

維持近乎零的超低息政策,直至2023年。

12名決策官員中,有4人呼籲在2022年加息,以及每個月買債1,200億元的量寬政策。

文件也提到明顯的通脹飆升只是短暫,預測在十年期間,每年平均通脹率大概是2.4%,高過局方訂下2%的目標。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。