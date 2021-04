控方專家指被告向George Floyd使用可致命武力

【KTSF 江良慧報導】

George Floyd警暴案審訊進入第8天,控方傳召的專家作證時表示,被告對Floyd使用了可致命武力。

控方的專家證人Jody Stiger來自洛杉磯警察局,他被主控官問及當George Floyd已經被按地上和鎖上手銬後,被告Derek Chauvin應該對他使用多少武力,他的回答是:「我的意見是不該用武力,當他已經是這樣位置。」

之後控方又問,被告跪在Floyd頸上9分29秒,是否算是致命武力,證人就回答是。

Stiger說:「他造成的壓力來自身體重量,可能導致雞西導致死亡。」

辯方則嘗試提出使用武力,每個情況都不一樣,要考慮眾多因素,又說在本案,當時旁觀的群眾令警員分心,而且構成潛在威脅,但控方證人不同意這說法。

Stiger說:「他們只是在拍攝,而且他們大多擔心Floyd。」

這名證人更指出,警員只能根據他們處理的疑犯的行為使用武力,而並非根據周圍的人。

