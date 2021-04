聯儲局主席預測美國經濟增長未來數月將加快

【KTSF】

聯儲局主席包維爾周日接受媒體訪問時表示,美國經濟正處於轉捩點,預期經濟增長在未來幾個月將會加快,今年下半年的經濟增長將會非常強勁,因此他擔心,經濟重開得太快,可能導致疫情確診個案上升,同時約有900萬人仍然失業。

另外,聯邦預算赤字3月份飆升至6,600億元,主要是多得拜登政府實施1.9萬億元的疫情紓困法案,包括每人派錢1,400元、各項的失業紓困金,以及社會福利政策等。

如果再加上日後通過的2.3萬億元的龐大基建計劃,預料經過幾年之後,聯邦預算赤字將會繼續越滾越大筆。

去年全年的聯邦赤字是破紀錄的3萬億元,而本財政年度,頭6個月的聯邦財赤就已經膨脹至1.71萬億元。

