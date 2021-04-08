警方稱Tiger Woods是超速駕駛釀車禍

【KTSF 馮政浩報導】

高爾夫球傳奇好手Tiger Woods個半月前的車禍，洛杉磯縣警局說，是因為超速以及未因應路面情況而不安全駕駛。

在2月23日清晨，老虎活士Tiger Woods獨自駕駛的汽車在南加州失事，越過對面線翻轉，他受了重傷。

洛杉磯縣警局表示，車禍原因是Woods超速，以及轉彎時未有顧及路面情況而不安全駕駛，縣警局長Alex Villanueva指出，Woods的最高汽車時速曾經達到87英里，而他的車撞到一棵樹的時候，時速是75哩，在空中翻騰然後停下來。

調查員發現不到有剎車痕跡，認為Woods很可能誤將加油腳踏以為是剎車制。

調查員並無要求傳召血液測試報告，因為無發覺受酒精或藥物影響的證據。

Woods表示，他當時並無飲酒或服用藥物，而發生車禍的道路時速限制是45哩。

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