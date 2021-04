抗疫專家Fauci醫生指美國不需要阿斯利康疫苗

【KTSF】

針對阿斯利康疫苗血栓風波,聯邦政府的首席傳染病醫生Anthony Fauci周三表示,美國不需要阿斯利康疫苗,此外,羅馬尼亞有超過20萬人取消施打阿斯利康疫苗的預約。

Fauci醫生表示,阿斯利康疫苗作為備選疫苗,對美國來說並不重要,早前阿斯利康公布,將於近期在美國申請FDA批準使用授權,Fauci表示,美國目前已經批准了3種疫苗的緊急使用,就算阿斯利康也取得了FDA認證,美國也早已有了足夠的疫苗。

最新研究結果出爐後,儘管歐洲藥監局指阿斯利康疫苗是安全的,但在歐洲國家羅馬尼亞出現大批民眾取消接種預約,有人甚至直接在登記表上寫著「我拒絕施打阿斯利康疫苗」。

根據數據統計,自3月起有超過20萬羅馬尼亞人取消接種預約,另有超過9萬人在預約後沒有出現。

意大利周三宣佈,60歲以上的人將優先使用阿斯利康疫苗,意大利是在與其他主要歐盟國家協商後宣佈這項決定,類似於德國決定不會定期向60歲以下的人接種疫苗,因為接種疫苗後幾天有少量的的血栓病例報告,藥物監管當局指這些個案很罕有,必須以謹慎平靜看待,而在意大利已經打了第一劑阿斯利康疫苗的人,將繼續打第二針。

德國的疫苗委員會STIKO成員兼微生物學院院長Christian Bogdan表示,歐洲藥品管理局周三的建議,不會即時影響該委員會的決定,他認為上週德國疫苗委員會建議,打了第一針阿斯利康疫苗的60歲以下人士,第二針改打第二種疫苗,此舉言之有理。

他也指出,60歲以下的婦女在接種阿斯利康疫苗後,發生罕見血栓個案機率,比一般人口高20倍。

Bogdan說:「我們檢視社會發生的血栓病例數量,以此為背景發病率,與針後病例數做比較,很重要的是與疫苗有關的個案,發生在針後4至16天,考慮到這一點,在20至59歲的婦女中,觀察到的預期個案比例比一般多約為20倍。」

另一個成員就指出,從免疫學角度來看,混合接種疫苗對人體無害,英國也建議讓30歲以下人士改打第二種疫苗,前提是第二種疫苗有貨。

阿斯利康疫苗因為價格比較便宜,而且容易儲存,對全球免疫工程,尤其是對貧窮國家來講極為重要,也是聯合國疫苗分享計劃COVAX的主力。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。