舊金山亞裔人口疫苗接種率全市最高（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Contra Costa縣疫情級別周三由紅色降至橙色,另外,舊金山市府表示,亞裔人口的新型肺炎疫苗接種率是全市最高,在華埠有近一半人口已打了第一針。

舊金山市府表示,49%華埠居民接種了疫苗,全市平均接種率是43%,其中接種疫苗的亞裔居民有近三成,全市亞裔人口則佔35.5%,接種比例比其他族裔高,但同時也指出,最近很多地方個案稍有回升,呼籲大家繼續保持防疫意識。

白幹榮醫生說:「比較在去年2月,最高峰每日超過300多宗新症,最近降至只有30多宗,差不多十倍,但現在未脫離困境。」

白醫生還提醒市民,就算接種了兩劑疫苗,都要再等14天後才完全生效。

舊金山目前每天最多可為二萬人接種疫苗,如果有充足的疫苗供應,預料在5月中可以有八成人口接種疫苗。

對於加州打算在6月中取消按照顏色系統界定疫情級別,舊金山是否會保留這個系統呢?白醫生表示,可能視乎到時確診數字是否呈上升趨勢。

另一方面,本周五市府會再到華埠的平園,為居民接種疫苗,這次將提供300劑Johnson&Johnson疫苗,而周三在華埠花園角,也有為130多名華埠居民登記接種,優先條件是50歲或以上的華埠居民,或18歲以上華埠散房住戶。

市府還將會在Excelsior區的Norton街開設新疫苗接種站,居民必須先預約,該區有眾多亞裔和拉美裔居住。

另外,4月12到29日,舊金山大學USF Koret醫院將會為65歲以上長者,以及殘障人士預約接種疫苗,市民可致電(628) 652-2700查詢,也可選擇中文語言服務。

