舊金山亞裔人口疫苗接種率全市最高（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Contra Costa縣疫情級別周三由紅色降至橙色，另外，舊金山市府表示，亞裔人口的新型肺炎疫苗接種率是全市最高，在華埠有近一半人口已打了第一針。

舊金山市府表示，49%華埠居民接種了疫苗，全市平均接種率是43%，其中接種疫苗的亞裔居民有近三成，全市亞裔人口則佔35.5%，接種比例比其他族裔高，但同時也指出，最近很多地方個案稍有回升，呼籲大家繼續保持防疫意識。

白幹榮醫生說：「比較在去年2月，最高峰每日超過300多宗新症，最近降至只有30多宗，差不多十倍，但現在未脫離困境。」

白醫生還提醒市民，就算接種了兩劑疫苗，都要再等14天後才完全生效。

舊金山目前每天最多可為二萬人接種疫苗，如果有充足的疫苗供應，預料在5月中可以有八成人口接種疫苗。

對於加州打算在6月中取消按照顏色系統界定疫情級別，舊金山是否會保留這個系統呢？白醫生表示，可能視乎到時確診數字是否呈上升趨勢。

另一方面，本周五市府會再到華埠的平園，為居民接種疫苗，這次將提供300劑Johnson&Johnson疫苗，而周三在華埠花園角，也有為130多名華埠居民登記接種，優先條件是50歲或以上的華埠居民，或18歲以上華埠散房住戶。

市府還將會在Excelsior區的Norton街開設新疫苗接種站，居民必須先預約，該區有眾多亞裔和拉美裔居住。

另外，4月12到29日，舊金山大學USF Koret醫院將會為65歲以上長者，以及殘障人士預約接種疫苗，市民可致電(628) 652-2700查詢，也可選擇中文語言服務。

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