George Floyd警暴案 教官指被告跪頸動作非可使用武力

【KTSF 江良慧報導】

George Floyd警暴案周二繼續審訊，負責訓練警察的教官作證說，被告對死者跪頸，這個並非可以使用的武力。

周二再有多名資深的明尼阿波利斯警察作證，他們都是警察部的教官，證供大都是附和之前的證人，包括警察局長說被告跪頸的做法，不是警察訓練的一部份。

主控官Steve Schleicher說：「在當事人停止反抗後，用膝蓋跪頸讓一個人面朝下，和跪在背上一段長時間，這是否合適，是否屬於訓練一部份？」

證人說：「不是。」

Schleicher說：「或者沒有脈搏後。」

證人說：「不是。」

另一名證人說：「若一個人沒有了脈搏，你要立即做心肺復蘇。」

不過辯方立即用這張圖反駁。

辯方律師Eric Nelson說：「這張照片展示了膝蓋該放哪裡，當對面朝下的人上手扣，對嗎？」

雖然證人都強調應該使用最低武力，和應該立即施救，但辯方就認為，在不同的情況下，可以有不同的應對方法。

Nelson說：「沒有明文規定每條規例該怎應用，對嗎？或每個技巧？對的，你有聽過人說不能呼吸嗎？」

證人說：「有。」

Nelson說：「你有否受訓或訓練他人說，若一個人能說話就是能呼吸？」

證人說：「有。」

Schleicher說：「你是否有教導警員，若人能說話就是能呼吸？」

證人說：「沒有。」

證人的供詞，有時候互相矛盾。

證人說：「單憑他們在說話，不等於他們在充分呼吸。」

另外，針對令無數人動容，Floyd死前高聲呼叫的畫面．

Nelson說：「你會形容，有時候公眾不明白，警方有些動作看來很糟糕。」

證人說：「你說得對。」

辯方說：「但雖然看來糟糕，但可能是合法的？」

證人說：「對。」

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