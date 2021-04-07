華裔遭歧視案例最近激增 社區該如何應對（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

華裔遭到歧視由來已久，為什麼最近的案例激增？社區又該採取甚麼行動才能遏止？

在剛剛過去的周末舉行的「停止對華裔的仇視」論壇上，談到華裔遭到歧視的歷史可追溯至排華法案時代，不過這麼長的時間過去了，為何近期案例卻急升？

加州公路巡警林地地區指揮官田雲漢說：「這種事情已經發生150年了，都一直會有的，為什麼最近比較重視？就是大家報了案子比較多了。」

隨著社交媒體的分享，這類案件更容易受到關注，也有華裔民選官員認為，這跟刻板印象有關。

Fremont副市長邵陽（Yang Shao）說：「甚至有一些刻板的印象，就認為說我們有錢，但是我們怕事，所以好欺負。」

邵陽建議，應該清楚界定亞裔是否屬於聯邦定義的有色人種。

邵陽說：「如果我們亞裔是有色人種的話，那對不起，聯邦和州的所有涵蓋保護亞裔在內少數族裔的所有的法律、提案，都應該應用在我們亞裔的身上。」

就連Fremont市長高敘加（Lily Mai）也成為被仇視的受害者。

Fremont市長高敘加說：「上個月前在Fremont有3起塗鴉，說我是共產黨，說高敘加是CCP，因為上次我們競選的時候，有一位就發很多假新聞，所以我認為很重要，我們作為華裔，應該為彼此站出來，我們必須這樣，因為如果我們自己都不團結，反而在內鬨，沒有人會來保護我們。」

推動亞裔參政的亞太裔公共事務聯盟（APAPA）也強調，華裔應該團結，而最關鍵的還是要有政治實力。

亞太裔公共事務聯盟名譽主席兼創始人尹集成（CC Yin）說：「我們要解決這個問題，就是要把政治權力拿來，不是光是申請或是，這是第一步，這是沒有用的，還是要把政治權力拿來，像黑人、西班牙人（拉美裔）一樣。」

APAPA將在5月15日，在全美包括灣區在內十個城市發起全國性的團結反對仇恨示威抗議，為亞裔發聲，另外本周六下午1點，南灣Cupertino市府前也會有一場停止仇視亞裔的大型集會，多位亞裔民選官員也將出席響應。

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