華裔遭歧視案例最近激增 社區該如何應對（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

華裔遭到歧視由來已久,為什麼最近的案例激增?社區又該採取甚麼行動才能遏止?

在剛剛過去的周末舉行的「停止對華裔的仇視」論壇上,談到華裔遭到歧視的歷史可追溯至排華法案時代,不過這麼長的時間過去了,為何近期案例卻急升?

加州公路巡警林地地區指揮官田雲漢說:「這種事情已經發生150年了,都一直會有的,為什麼最近比較重視?就是大家報了案子比較多了。」

隨著社交媒體的分享,這類案件更容易受到關注,也有華裔民選官員認為,這跟刻板印象有關。

Fremont副市長邵陽(Yang Shao)說:「甚至有一些刻板的印象,就認為說我們有錢,但是我們怕事,所以好欺負。」

邵陽建議,應該清楚界定亞裔是否屬於聯邦定義的有色人種。

邵陽說:「如果我們亞裔是有色人種的話,那對不起,聯邦和州的所有涵蓋保護亞裔在內少數族裔的所有的法律、提案,都應該應用在我們亞裔的身上。」

就連Fremont市長高敘加(Lily Mai)也成為被仇視的受害者。

Fremont市長高敘加說:「上個月前在Fremont有3起塗鴉,說我是共產黨,說高敘加是CCP,因為上次我們競選的時候,有一位就發很多假新聞,所以我認為很重要,我們作為華裔,應該為彼此站出來,我們必須這樣,因為如果我們自己都不團結,反而在內鬨,沒有人會來保護我們。」

推動亞裔參政的亞太裔公共事務聯盟(APAPA)也強調,華裔應該團結,而最關鍵的還是要有政治實力。

亞太裔公共事務聯盟名譽主席兼創始人尹集成(CC Yin)說:「我們要解決這個問題,就是要把政治權力拿來,不是光是申請或是,這是第一步,這是沒有用的,還是要把政治權力拿來,像黑人、西班牙人(拉美裔)一樣。」

APAPA將在5月15日,在全美包括灣區在內十個城市發起全國性的團結反對仇恨示威抗議,為亞裔發聲,另外本周六下午1點,南灣Cupertino市府前也會有一場停止仇視亞裔的大型集會,多位亞裔民選官員也將出席響應。

