拜登提早讓所有16歲以上美國人合資格接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周二宣布,所有16歲以上成年美國人,最遲在4月19日都可以合資格接種疫苗,比他早上月提出的限期再提早兩個星期。

拜登周二到訪維珍尼亞州一個疫苗接種場所,宣布疫苗接種進度比預期更順利。

拜登說:「我相信若所有人繼續我們現在的路徑,我相信這終會過去,但現在還沒有完結。」

拜登指出,疫苗接種進度加快有賴幾個因素,包括有足夠的疫苗供應,有大型的接種場所,和額外23,000間藥房加入了聯邦藥房接種計劃。

白宮發言人Jen Psaki說:「我們現在處於,以我們有的供應量、疫苗數量、接種場地、接種人員,我們相信國內所有人應該和資格可以排隊。」

美國是接種到1.5億劑疫苗的第一個國家,而且特別著重最脆弱的人,雖然疫苗接種進度理想,但同時也有隱憂,最初在英國發現的變種病毒株,在全國所有州都有感染個案,專家擔心變種病毒擴散會令病例急升。

拜登說:「我們要加強整個政府的做法,團結全國進入備戰狀態,真正擊敗這病毒。」

另外,一項最新調查發現,有過半受訪父母表示,很可能會讓子女接種新型肺炎疫苗,根據這個在4月2日至5日進行的民調,有52%受訪父母表示,當有適合子女年齡的疫苗時,會讓子女接種。

這項調查又發現,最不願意讓子女打疫苗的是共和黨人,而受訪民眾中,有接近一半人已經打了第一劑疫苗。

有兩成四受訪者表示,當他們合資格打疫苗時,他們有可能或者很有可能會接種。

另一方面,聯邦疾病防控中心(CDC)回應有關打兩劑不同疫苗的問題,認為不會有副作用,但最好兩劑都是同樣的疫苗,如果在特別情況下,第二劑疫苗有別與第一劑,但同樣是mRNA配方疫苗,即是現有的Pfizer/BioNTech疫苗或Moderna疫苗,兩針之間可以相隔至少28日。

英國牛津大學在1月開始試驗混合疫苗接種,一批志願者先打一劑Pfizer疫苗,然後再打第二劑阿斯利康疫苗,兩劑之間相隔四週至12週。

