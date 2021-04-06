紐森稱加州將在6月15日重開所有經濟活動

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森周二宣布，加州將在6月15日重新開放所有經濟活動，全加州58個縣同時啟動，到時劃分疫情級別的顏色級別也將消失，但是有兩個附帶條件。

截至目前，加州已經施打了2千萬劑新冠病毒疫苗，這是全國之冠，全球來看，也只有5個國家比加州施打更多的疫苗，2千萬劑疫苗中，有400萬是在疫情最嚴重社區，而另外一個值得鼓舞的數字，是全加州的確診率已經跌至1.6%。

6月15日重啟經濟的目標將取決於兩個條件，一、疫苗供應方面，必須讓所有16歲以上的居民要是想接種疫苗，都有足夠的疫苗讓他們接種；二、醫院的住院率低也平穩。

而即使達到這個目標，紐森也要加州居民繼續戴口罩，並鼓勵居民接種疫苗。

紐森說：「我們所有人都有必要，並不是宣布完成了任務，並不是掉以輕心，而是繼續保持警惕，讓大家達到今天的這狀況，全國最低的確診率。」

紐森也宣布，加州周二開始進一步加快疫苗接種工作的步伐，從目前每個星期獲得250萬劑疫苗，到每星期580萬劑。

紐森也表示，重啟所有經濟活動的同時，更多的學校也將重開，而不只是限制在K到12年級，也包括社區大學和大專學府等。

距離6月15日還有一段時間，周二有16個縣進入疫情比較輕的橙色級別，包括灣區的Sonoma、Napa和Contra Costa縣，可以增加室內活動的人數，灣區目前只有Solano縣還處於紅色級別。

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