紐森稱加州將在6月15日重開所有經濟活動

加州州長紐森周二宣布,加州將在6月15日重新開放所有經濟活動,全加州58個縣同時啟動,到時劃分疫情級別的顏色級別也將消失,但是有兩個附帶條件。

截至目前,加州已經施打了2千萬劑新冠病毒疫苗,這是全國之冠,全球來看,也只有5個國家比加州施打更多的疫苗,2千萬劑疫苗中,有400萬是在疫情最嚴重社區,而另外一個值得鼓舞的數字,是全加州的確診率已經跌至1.6%。

6月15日重啟經濟的目標將取決於兩個條件,一、疫苗供應方面,必須讓所有16歲以上的居民要是想接種疫苗,都有足夠的疫苗讓他們接種;二、醫院的住院率低也平穩。

而即使達到這個目標,紐森也要加州居民繼續戴口罩,並鼓勵居民接種疫苗。

紐森說:「我們所有人都有必要,並不是宣布完成了任務,並不是掉以輕心,而是繼續保持警惕,讓大家達到今天的這狀況,全國最低的確診率。」

紐森也宣布,加州周二開始進一步加快疫苗接種工作的步伐,從目前每個星期獲得250萬劑疫苗,到每星期580萬劑。

紐森也表示,重啟所有經濟活動的同時,更多的學校也將重開,而不只是限制在K到12年級,也包括社區大學和大專學府等。

距離6月15日還有一段時間,周二有16個縣進入疫情比較輕的橙色級別,包括灣區的Sonoma、Napa和Contra Costa縣,可以增加室內活動的人數,灣區目前只有Solano縣還處於紅色級別。

