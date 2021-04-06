馬里蘭州醫療水兵向兩同事開槍後被擊斃

【KTSF 張麗月報導】

馬里蘭州一個海軍基地附近周二早上發生槍擊案，一名現役醫療水兵向兩名同事開槍，傷者送院急救，其中一人危殆，槍手事後逃回軍事基地，被基地人員開槍擊斃。

槍擊案發生在馬里蘭州Frederick市的Riverside科技園區，在早上8點半左右，附近位於Fort Detrick軍事基地的38歲現役醫療水兵向兩名男子開槍，這兩名傷者送院急救，一人情況危殆，另一人情況有好轉。

槍手行兇之後，設法開車逃回軍事基地，由於警察發出廣播通緝他，因此他在基地入口被截查，最後基地的快速反應部隊人員將他制服，並且開槍擊斃他。

消息透露，兩名傷者也是基地的醫療兵，與槍手在海軍醫療研究中心的生物國防研究所一起工作。

基地發言人說，將槍手擊斃是要防止再有更大的傷亡，至於行兇動機仍然有待調查。

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