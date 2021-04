馬里蘭州醫療水兵向兩同事開槍後被擊斃

【KTSF 張麗月報導】

馬里蘭州一個海軍基地附近周二早上發生槍擊案,一名現役醫療水兵向兩名同事開槍,傷者送院急救,其中一人危殆,槍手事後逃回軍事基地,被基地人員開槍擊斃。

槍擊案發生在馬里蘭州Frederick市的Riverside科技園區,在早上8點半左右,附近位於Fort Detrick軍事基地的38歲現役醫療水兵向兩名男子開槍,這兩名傷者送院急救,一人情況危殆,另一人情況有好轉。

槍手行兇之後,設法開車逃回軍事基地,由於警察發出廣播通緝他,因此他在基地入口被截查,最後基地的快速反應部隊人員將他制服,並且開槍擊斃他。

消息透露,兩名傷者也是基地的醫療兵,與槍手在海軍醫療研究中心的生物國防研究所一起工作。

基地發言人說,將槍手擊斃是要防止再有更大的傷亡,至於行兇動機仍然有待調查。

