華裔婦遛狗遇襲喪生 疑兇曾涉傷人被捕即獲釋（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

南加州Riverside一個華裔女人，上周六清晨拖狗散步時，突然遭人襲擊致死，警方已經拘捕疑犯，初步認為案件並非仇視罪行。

案發現場附近的閉路電視拍攝到當日的暴力襲擊，可以看到一個女人拖狗散步，一個深色衣服的女疑犯上前，用刀多次襲擊受害人後，徒步離去。

鄰居Michael說：「她只是拖狗散步，很普通的事情。」

鄰居Maria說：「令人震驚，肯定是，可能是我，可能是任何人，我有兩個女兒，可能是她們，有切身感受。」

Michael表示，看到閉路電視所拍攝的襲擊都感到震驚。

警方表示，64歲的受害人，姓名譯音孟克潔，星期六早上7時左右拖著兩隻狗散步時，遭來自Monetery Park的23歲無家可歸者Darlenek Montoya襲擊，雖然近期全國針對亞裔的暴力襲擊急升，但調查人員相信疑犯是隨機犯案，而並非仇視罪行。

Riverside警局發言人Ryan Railsback說：「我們探員有跟疑犯談話，從她所說的沒有任何證據，顯示她因受害人是亞裔而襲擊她，但我們關注它的精神狀態，和是否有濫藥。」

街坊表示，區內的無家可歸者問題越來越嚴重，這宗襲擊案就提醒大家，要更注意自己的四周。

Michael說：「瘋了，我希望我當時在那裡，能幫上忙。」

報導指疑犯這次已經是在一個星期內第二次被Riverside警方拘捕，原因是她在上星期二，因為涉嫌在當地一條公路上用滑板襲擊一個女人而被捕，不過由於新型肺炎疫情，當局向她發出上庭通知書後，就把她釋放。

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