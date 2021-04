華裔婦遛狗遇襲喪生 疑兇曾涉傷人被捕即獲釋（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

南加州Riverside一個華裔女人,上周六清晨拖狗散步時,突然遭人襲擊致死,警方已經拘捕疑犯,初步認為案件並非仇視罪行。

案發現場附近的閉路電視拍攝到當日的暴力襲擊,可以看到一個女人拖狗散步,一個深色衣服的女疑犯上前,用刀多次襲擊受害人後,徒步離去。

鄰居Michael說:「她只是拖狗散步,很普通的事情。」

鄰居Maria說:「令人震驚,肯定是,可能是我,可能是任何人,我有兩個女兒,可能是她們,有切身感受。」

Michael表示,看到閉路電視所拍攝的襲擊都感到震驚。

警方表示,64歲的受害人,姓名譯音孟克潔,星期六早上7時左右拖著兩隻狗散步時,遭來自Monetery Park的23歲無家可歸者Darlenek Montoya襲擊,雖然近期全國針對亞裔的暴力襲擊急升,但調查人員相信疑犯是隨機犯案,而並非仇視罪行。

Riverside警局發言人Ryan Railsback說:「我們探員有跟疑犯談話,從她所說的沒有任何證據,顯示她因受害人是亞裔而襲擊她,但我們關注它的精神狀態,和是否有濫藥。」

街坊表示,區內的無家可歸者問題越來越嚴重,這宗襲擊案就提醒大家,要更注意自己的四周。

Michael說:「瘋了,我希望我當時在那裡,能幫上忙。」

報導指疑犯這次已經是在一個星期內第二次被Riverside警方拘捕,原因是她在上星期二,因為涉嫌在當地一條公路上用滑板襲擊一個女人而被捕,不過由於新型肺炎疫情,當局向她發出上庭通知書後,就把她釋放。

