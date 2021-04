灣區出現印度普遍傳播的新雙重變種病毒（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區出現在印度普遍傳播的一種新的雙重變種病毒,衛生官員則持續呼籲合資格人士應盡速接種疫苗。

史丹福大學臨床病毒學實驗室在從史丹福營運的醫療機構的新冠肺炎患者採集樣本中,偵測到灣區出現一款在印度快速傳播的新冠病毒雙重變種,目前已經有一宗確定案例,還有7宗可能案例仍需進一步比對病毒基因序列。

實驗室主任表示,這顯示了這款病毒的快速傳播。

衛生官員指出,印度變種病毒跟巴西和南非的變種病毒相似,能改變新冠病毒的刺蛋白,而刺蛋白會形成新冠病毒外層的一部分,用來接觸並進入人體細胞,從而使人染疫。

聖塔克拉拉縣衛生官員上週就警告民眾,要注意當地可能因為多個變種病毒的傳播,有可能再度出現案例攀升的情況,醫護人員在聖縣偵測到有來自英國、巴西、日本以及南非的變種病毒,而且案例數呈現上升,官員建議最好的預防方式,就是合資格人士盡速接種疫苗。

另一方面,南灣聖塔克拉拉縣有縣議員提案,建議讓縣內受疫情影響的一千個小商業豁免更多縣府相關規費 。

縣議員Cindy Chavez說:「我們明天提出的議案是要豁免費用,確保消費者可以得到保護之際,商家也可以得到一些紓困。」

提案由Chavez和Susan Ellenberg提出,聖縣上個月已經通過多項小商業規費減免,例如健康許可證等,這次則希望在今年底前,免去商家秤重和衡量裝置的登記費,例如雜貨店的條碼掃描機,縣議會周二將就有關提案投票。

另一方面,灣區普遍地區疫情減緩,舊金山截至周日晚為止,住院人數和加護病房案例都降到疫情以來的最低水平,其中因染疫住進加護病房的案例只剩下3宗,醫生認為這跟疫苗的接種,尤其是65歲以上長者,以及照護機構院友相繼接種了疫苗有關。

