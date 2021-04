華裔加州公路巡警田雲漢分享安全提示（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

近期仇視亞裔的暴力事件不斷增加,也讓華裔社區民眾擔心自身的安全,華裔加州公路巡警田雲漢周日在一場社區論壇上,分享許多實用的安全提示。

北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、舊金山台灣同鄉聯誼會、北加州中文學校聯合會等多個社區組織,4月4日召開「停止對華裔的仇恨」論壇,探討該如何應對情況。

會中最受到關注的話題,就是有關自我防衛,以及面對仇視情況該如何處理。

出席論壇的加州公路巡警(CHP)林地地區指揮官田雲漢,首先解釋如何辨別hate incident,仇恨事件,和hate crime,仇恨犯罪。

加州公路巡警林地地區指揮官田雲漢說:「這兩個有甚麼差別呢?incident,就像比如說,以口頭上面來講,就是可能以歧視的字眼,這種是事件,甚麼是犯罪呢?當今天有犯罪的事情發生,剛剛市長有講,今天她的辦公室有被劃,當被劃的時候,這個是破壞,破壞就是一個犯罪,當他偷東西或者搶東西,這是一個犯罪,當犯罪的時候,就是一個crime,那怎麼把它連接起來呢?今天就是說他是,因為你是亞裔人,因為你是華人,而去犯這個罪,比如說他今天在你的辦公室,有寫CCP或是叫你要回去你的國家,那就是因為你是不同人種的關係,而被寫或被搶,這就是以仇恨犯罪來講。」

而碰到仇視事件或犯罪,田雲漢建議要用手機拍攝下來,有助於警方的調查。

田雲漢說:「今天如果有甚麼事情發生,比如說你的辦公室,你的家,你的車子,如果被塗漆,請把這些證據留下來,照下來,這個樣子對我們來說,就可以把它當作仇恨犯罪來處理,如果沒有這些證據的話,只能說是一個犯罪,不能說是仇恨犯罪。」

由於仇恨犯罪比一般犯罪的罪責更重,因此提供涉及仇恨的證據非常重要。

在保護自我的安全提示方面,田雲漢建議不論身在何處,跟陌生人要保持安全距離。

田雲漢說:「以我們警察來講好了,當我們在值勤或者在外面的時候,不喜歡人家接近我們到差不多一個手臂的距離,為什麼呢?因為今天當我們到差不多一個手臂的距離,當他們做了甚麼一些需要,就是說以搶劫來講,或偷東西來講的話,這樣子就比較難防範。」

最近在華裔社區是否該隨身攜帶胡椒噴霧,也成為防身的熱門話題,警方怎麼看呢?

田雲漢說:「加州只要是18歲以上,都可以攜帶2.5盎司,所以來防身用的,所以你在18歲以上,2.5盎司以下,這是可以帶,沒有問題的。」

不過不管是胡椒噴霧、電擊棒,甚至手槍,即使可以合法購得,但關鍵還是在於是否懂得如何使用這些武器。

田雲漢說:「辣椒噴霧好了,你從你的包包裡面,你需要多少時間拿出來?要多少的時間來朝向人,要多少的時間按下去?這些如果沒有經過訓練,其實有你買下來,有這些東西,跟會不會用是兩個不同的東西,槍枝你買下來放在家裡,可是你不會用的話,等於是沒有用,甚至會為犯罪的人,製造機會,因為那些犯罪的人會用。」

至於碰到情況,該不該使用手機拍攝下來?田雲漢認為,應該一方面可以留下證據,二方面則有助於震攝對方,不過前提是,必須在安全的情況下拍攝事發狀況。

