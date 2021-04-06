華裔加州公路巡警田雲漢分享安全提示（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

近期仇視亞裔的暴力事件不斷增加，也讓華裔社區民眾擔心自身的安全，華裔加州公路巡警田雲漢周日在一場社區論壇上，分享許多實用的安全提示。

北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、舊金山台灣同鄉聯誼會、北加州中文學校聯合會等多個社區組織，4月4日召開「停止對華裔的仇恨」論壇，探討該如何應對情況。

會中最受到關注的話題，就是有關自我防衛，以及面對仇視情況該如何處理。

出席論壇的加州公路巡警（CHP）林地地區指揮官田雲漢，首先解釋如何辨別hate incident，仇恨事件，和hate crime，仇恨犯罪。

加州公路巡警林地地區指揮官田雲漢說：「這兩個有甚麼差別呢？incident，就像比如說，以口頭上面來講，就是可能以歧視的字眼，這種是事件，甚麼是犯罪呢？當今天有犯罪的事情發生，剛剛市長有講，今天她的辦公室有被劃，當被劃的時候，這個是破壞，破壞就是一個犯罪，當他偷東西或者搶東西，這是一個犯罪，當犯罪的時候，就是一個crime，那怎麼把它連接起來呢？今天就是說他是，因為你是亞裔人，因為你是華人，而去犯這個罪，比如說他今天在你的辦公室，有寫CCP或是叫你要回去你的國家，那就是因為你是不同人種的關係，而被寫或被搶，這就是以仇恨犯罪來講。」

而碰到仇視事件或犯罪，田雲漢建議要用手機拍攝下來，有助於警方的調查。

田雲漢說：「今天如果有甚麼事情發生，比如說你的辦公室，你的家，你的車子，如果被塗漆，請把這些證據留下來，照下來，這個樣子對我們來說，就可以把它當作仇恨犯罪來處理，如果沒有這些證據的話，只能說是一個犯罪，不能說是仇恨犯罪。」

由於仇恨犯罪比一般犯罪的罪責更重，因此提供涉及仇恨的證據非常重要。

在保護自我的安全提示方面，田雲漢建議不論身在何處，跟陌生人要保持安全距離。

田雲漢說：「以我們警察來講好了，當我們在值勤或者在外面的時候，不喜歡人家接近我們到差不多一個手臂的距離，為什麼呢？因為今天當我們到差不多一個手臂的距離，當他們做了甚麼一些需要，就是說以搶劫來講，或偷東西來講的話，這樣子就比較難防範。」

最近在華裔社區是否該隨身攜帶胡椒噴霧，也成為防身的熱門話題，警方怎麼看呢？

田雲漢說：「加州只要是18歲以上，都可以攜帶2.5盎司，所以來防身用的，所以你在18歲以上，2.5盎司以下，這是可以帶，沒有問題的。」

不過不管是胡椒噴霧、電擊棒，甚至手槍，即使可以合法購得，但關鍵還是在於是否懂得如何使用這些武器。

田雲漢說：「辣椒噴霧好了，你從你的包包裡面，你需要多少時間拿出來？要多少的時間來朝向人，要多少的時間按下去？這些如果沒有經過訓練，其實有你買下來，有這些東西，跟會不會用是兩個不同的東西，槍枝你買下來放在家裡，可是你不會用的話，等於是沒有用，甚至會為犯罪的人，製造機會，因為那些犯罪的人會用。」

至於碰到情況，該不該使用手機拍攝下來？田雲漢認為，應該一方面可以留下證據，二方面則有助於震攝對方，不過前提是，必須在安全的情況下拍攝事發狀況。

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