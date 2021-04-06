舊金山中央警局華裔分局長吳俊偉談對付亞裔襲擊案對策（視顏）



【KTSF 陳嘉琪報道】

負責管理舊金山（三藩市）華埠治安的中央警局華裔分局長吳俊偉（Julian Ng）上任不久，本台專訪新局長，談到市內日益增多針對亞裔的暴力襲擊案，他有何對策。

在華埠長大的中央警局新任分局長吳俊偉上任沒多久，就發生了這宗洗衣店暴力搶劫案。

吳俊偉說：「當在中央警局範圍發生這些暴力案件，相信我，我全力破案。」

看到案發片段，吳俊偉非常難受，日以繼夜追查，中央警局的巡警當晚隨即制定了加強巡邏的方案，希望這種事件不再發生，三星期後，吳俊偉宣布警方拘捕3名懷疑涉案的疑犯。

吳俊偉表示，一個安全的社區，除了警方的努力外，亦很需要市民的協助，為了加強與社區的溝通，警察局特地設立了一條中文報案熱線，電話：(415) 558-5588，吳俊偉表示會聽取市民在熱線留言的每一宗報案，而他亦會跟進每一宗案件。

吳俊偉說：「不一定是發生在你身上的罪案，可以是你見到可疑的事，這會幫助我們，讓我們知道發生甚麼事，在哪裡，非常非常重要。」

中央警局負責維持華埠、聯合廣場、北岸區及漁人碼頭多個地區的治安，責任重大，吳俊偉表示，除了減少罪案外，他另一個優先目標是去除民眾心中的恐懼，因為就算罪案沒有發生，大家一恐懼，就會信以為真。

吳俊偉說：「怎樣保障公眾的安全呢？又怎樣減少大家的恐懼？這是一個挑戰，我每天都在思考，我希望很多我們在做的東西，對此有效。」

中央警局一共有4名巡警及一名警長（sergeant），巡邏區內的公屋，另外有兩名警長帶領著16名警員巡邏全區，有4人專門巡邏華埠。

吳俊偉特別提到，這4名華裔警員除了盡責外，他們都熱愛社區，用心去服務華埠，希望他們繼續與居民保持良好關係。

因為疫情，全市大部分的罪案從數字上來說都比去年下降，中央警局亦不例外，吳俊偉表示，過去一年，遊客大減，財物盜竊，例如是汽車爆竊減少，趨勢反而轉向店舖偷竊及商業爆竊案，但他預期，隨著舊金山逐漸重啟，市內的罪案會上升，因此提醒民眾注意自己的財物。

吳俊偉說：「我們正慢慢重開，但不久將來會完全恢復，很重要的是我們警察局會預先規劃，我預期隨著遊客增多，罪案數目會上升。」

吳俊偉加入警隊已經22年，過去5年負責管理飛虎隊，做過不同警局的代理局長，雖然未曾駐守中央警局，但他指，自己很熟悉這個社區，因此他很珍惜這個機會，希望與大家一起建立更安全的社區。

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