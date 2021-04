舊金山中央警局華裔分局長吳俊偉談對付亞裔襲擊案對策（視顏）

【KTSF 陳嘉琪報道】

負責管理舊金山(三藩市)華埠治安的中央警局華裔分局長吳俊偉(Julian Ng)上任不久,本台專訪新局長,談到市內日益增多針對亞裔的暴力襲擊案,他有何對策。

在華埠長大的中央警局新任分局長吳俊偉上任沒多久,就發生了這宗洗衣店暴力搶劫案。

吳俊偉說:「當在中央警局範圍發生這些暴力案件,相信我,我全力破案。」

看到案發片段,吳俊偉非常難受,日以繼夜追查,中央警局的巡警當晚隨即制定了加強巡邏的方案,希望這種事件不再發生,三星期後,吳俊偉宣布警方拘捕3名懷疑涉案的疑犯。

吳俊偉表示,一個安全的社區,除了警方的努力外,亦很需要市民的協助,為了加強與社區的溝通,警察局特地設立了一條中文報案熱線,電話:(415) 558-5588,吳俊偉表示會聽取市民在熱線留言的每一宗報案,而他亦會跟進每一宗案件。

吳俊偉說:「不一定是發生在你身上的罪案,可以是你見到可疑的事,這會幫助我們,讓我們知道發生甚麼事,在哪裡,非常非常重要。」

中央警局負責維持華埠、聯合廣場、北岸區及漁人碼頭多個地區的治安,責任重大,吳俊偉表示,除了減少罪案外,他另一個優先目標是去除民眾心中的恐懼,因為就算罪案沒有發生,大家一恐懼,就會信以為真。

吳俊偉說:「怎樣保障公眾的安全呢?又怎樣減少大家的恐懼?這是一個挑戰,我每天都在思考,我希望很多我們在做的東西,對此有效。」

中央警局一共有4名巡警及一名警長(sergeant),巡邏區內的公屋,另外有兩名警長帶領著16名警員巡邏全區,有4人專門巡邏華埠。

吳俊偉特別提到,這4名華裔警員除了盡責外,他們都熱愛社區,用心去服務華埠,希望他們繼續與居民保持良好關係。

因為疫情,全市大部分的罪案從數字上來說都比去年下降,中央警局亦不例外,吳俊偉表示,過去一年,遊客大減,財物盜竊,例如是汽車爆竊減少,趨勢反而轉向店舖偷竊及商業爆竊案,但他預期,隨著舊金山逐漸重啟,市內的罪案會上升,因此提醒民眾注意自己的財物。

吳俊偉說:「我們正慢慢重開,但不久將來會完全恢復,很重要的是我們警察局會預先規劃,我預期隨著遊客增多,罪案數目會上升。」

吳俊偉加入警隊已經22年,過去5年負責管理飛虎隊,做過不同警局的代理局長,雖然未曾駐守中央警局,但他指,自己很熟悉這個社區,因此他很珍惜這個機會,希望與大家一起建立更安全的社區。

