警察局長稱被告跪壓George Floyd頸部動作非培訓內容（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

George Chauvin警暴案周一進入第二個星期的審理，明尼阿波利斯警察局長和急診室醫生出庭作證。

事發當日在Hennepin County醫療中心值班的急診室醫生Bradford Langenfeld作供時稱，George Floyd入院時，已經沒有心跳，沒有人告知他警察或圍觀者是否有對Floyd做過心肺復蘇。

根據他所掌握的信息，認為Floyd因窒息而死的可能性「比其他可能性更大」。

隨後明尼阿波利斯警察局長Medaria Arradondo作供時稱，Chauvin跪壓Floyd頸部的動作，不屬於警方培訓的內容，與道德規範或價值觀不符。

根據政策規定，在合理的情況下，警方必須避免或減少使用武力，且政策還要求警方在醫護人員到達之前，要盡快提供必要的醫療援助。

檢察官Steve Schleicher聲稱，雖然有些人在毒品或酒精的影響下可能變得更加危險，但實際上有些人可能「更加脆弱」，對此，明市警察局長Arradondo亦表示同意。

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