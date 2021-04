警察局長稱被告跪壓George Floyd頸部動作非培訓內容（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

George Chauvin警暴案周一進入第二個星期的審理,明尼阿波利斯警察局長和急診室醫生出庭作證。

事發當日在Hennepin County醫療中心值班的急診室醫生Bradford Langenfeld作供時稱,George Floyd入院時,已經沒有心跳,沒有人告知他警察或圍觀者是否有對Floyd做過心肺復蘇。

根據他所掌握的信息,認為Floyd因窒息而死的可能性「比其他可能性更大」。

隨後明尼阿波利斯警察局長Medaria Arradondo作供時稱,Chauvin跪壓Floyd頸部的動作,不屬於警方培訓的內容,與道德規範或價值觀不符。

根據政策規定,在合理的情況下,警方必須避免或減少使用武力,且政策還要求警方在醫護人員到達之前,要盡快提供必要的醫療援助。

檢察官Steve Schleicher聲稱,雖然有些人在毒品或酒精的影響下可能變得更加危險,但實際上有些人可能「更加脆弱」,對此,明市警察局長Arradondo亦表示同意。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。