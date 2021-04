專家指美國正處於第四次疫情擴散風口浪尖

【KTSF 韓千繪報導】

聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,四成的美國成年人已經至少接種了一劑疫苗,但是隨著染疫住院人數上升和變種病毒的傳播,專家警告說,美國現在正處在第四次疫情擴散的風口浪尖。

上個星期日,坐飛機出行人數比一年前多了十倍還多,週末假期和外出慾望都助長人流上升。

由於人們急不及待地想回到原來的生活,而把新冠疫情拋在腦後,現在全國各地連續四個星期出現了新冠病例的上升。

CDC總監說:「正如你我所知,這些病例增長是因為更易傳播的變種病毒。」

但是衛生專家不確定民眾是否已經意識到第四波疫情的到來。

明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心總監Michael Osterholm說:「相對於世界其他地區,我們確實處於相當於五級颶風的階段,我們將在接下來的兩週內,看到自大流行開始以來全球報告病例的最高數字。」

美國的病毒傳播在年輕人迅速蔓延。

前食品及藥物管理局(FDA)總監Scott Gottlieb說:「我們現在看到很多全國的傳染聚匯點,尤其是沒有接種疫苗的年輕人,在密歇根、明尼蘇達,還有麻省看到的都是在學校和社交圈的大傳播。」

Gottlieb確信疫苗接種率的上升,將會有效地阻止這一波疫情。

Gottlieb說:「我覺得我們不會有第四波疫情的到來。」

即便如此,他也不認為我們是時候放棄防疫措施了。

白宮新冠肺炎反應組高級顧問Andy Slavitt說:「做你該做的事,戴口罩,保持社交距離,輪到你的時候就去接種疫苗。」

在剛剛過去的週末創了紀錄,第一次在單日有超過400萬的疫苗接種。

大約有4分之1的成年人已經接種了完整疫苗,對此,Anthony Fauci醫生對防疫指南做了最新的更新,哪些事可以做,哪些事還暫時不可以。

Fauci醫生說:「你在保護自己,你知道打了疫苗就不太會生病,而且會給你一定程度上的自由。」

等待是漫長而且痛苦的,一份新的報告指出,新冠疫情已經奪走了接近4萬美國兒童的生命。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。