專家指美國正處於第四次疫情擴散風口浪尖

【KTSF 韓千繪報導】

聯邦疾控中心（CDC）的數據顯示，四成的美國成年人已經至少接種了一劑疫苗，但是隨著染疫住院人數上升和變種病毒的傳播，專家警告說，美國現在正處在第四次疫情擴散的風口浪尖。

上個星期日，坐飛機出行人數比一年前多了十倍還多，週末假期和外出慾望都助長人流上升。

由於人們急不及待地想回到原來的生活，而把新冠疫情拋在腦後，現在全國各地連續四個星期出現了新冠病例的上升。

CDC總監說：「正如你我所知，這些病例增長是因為更易傳播的變種病毒。」

但是衛生專家不確定民眾是否已經意識到第四波疫情的到來。

明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心總監Michael Osterholm說：「相對於世界其他地區，我們確實處於相當於五級颶風的階段，我們將在接下來的兩週內，看到自大流行開始以來全球報告病例的最高數字。」

美國的病毒傳播在年輕人迅速蔓延。

前食品及藥物管理局（FDA）總監Scott Gottlieb說：「我們現在看到很多全國的傳染聚匯點，尤其是沒有接種疫苗的年輕人，在密歇根、明尼蘇達，還有麻省看到的都是在學校和社交圈的大傳播。」

Gottlieb確信疫苗接種率的上升，將會有效地阻止這一波疫情。

Gottlieb說：「我覺得我們不會有第四波疫情的到來。」

即便如此，他也不認為我們是時候放棄防疫措施了。

白宮新冠肺炎反應組高級顧問Andy Slavitt說：「做你該做的事，戴口罩，保持社交距離，輪到你的時候就去接種疫苗。」

在剛剛過去的週末創了紀錄，第一次在單日有超過400萬的疫苗接種。

大約有4分之1的成年人已經接種了完整疫苗，對此，Anthony Fauci醫生對防疫指南做了最新的更新，哪些事可以做，哪些事還暫時不可以。

Fauci醫生說：「你在保護自己，你知道打了疫苗就不太會生病，而且會給你一定程度上的自由。」

等待是漫長而且痛苦的，一份新的報告指出，新冠疫情已經奪走了接近4萬美國兒童的生命。

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