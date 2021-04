【KTSF】

加州即將重開室內演唱會等大型聚會活動,到時會否需要出示文件,證明自己接種了新冠肺炎疫苗才可以入場呢?

隨著加州有更多人接種了新冠肺炎疫苗,以及新症率下降,州府更進一步放寬經濟,很多縣預料在4月15日可以重開室內演唱會等大型聚會等活動。

州府公共衛生局計劃要求民眾出示針卡,證明已完成接種疫苗,或檢測結果呈陰性,才准許入場參與活動。

當局希望日後可以透過手機或電子文件做到這項技術,不過呼籲民眾現時有必要出行時都帶備針卡。

但是目前距離一套全球適用的接種證件仍然為時過早,有專家都表示,如何確保可以公平接種證件都具爭議性,有一些州份,例如佛羅里達州,就立例禁止商業和機構查閱接種證件。

