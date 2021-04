台鐵出軌現場相片顯示事發時有人在工地出沒

【有線新聞】

台灣太魯閣號列車出軌導致50人死亡的意外,花蓮地檢署表示,調查後相信事發當日負責人李義祥不是獨自在工地現場,與他本人早前的說法有出入。

網上流傳多張相片,指是太魯閣號出軌後乘客拍攝的現場情況,其中一個站在山坡上的懷疑就是工程承包商負責人李義祥;至於另一張相見到另外多名男子站在山坡上張望路軌情況。輿論質疑當日工地是否有開工,花蓮地檢署說,調查相信當日不只李義祥一人在場,但相中人士的身份仍有待調查,呼籲民眾提供資料。

警方指會調查李義祥當日有否第一時間報警或聯絡台鐵,台鐵表示看報道才知道,懷疑李義祥當時在場,指連假施工已屬違規,會要求管理公司解釋。

至於意外現場的善後工作仍然繼續,當局下午移走最後一具被第六節車廂壓住的遺體,預計星期二可拖走全部車廂。衛生福利部設立捐款帳戶統一處理民眾捐款,承諾會透明地運用,總統蔡英文和部分官員也捐出一個月薪金,強調捐款主要用於支援傷者及家屬,政府負責的賠償開支會由政府預算承擔。

