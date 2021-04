【KTSF】

東灣Alameda縣縣議會及縣衛生局去信聯邦緊急服務管理局(FEMA),要求延長奧克蘭(屋崙)Coliseum大型疫苗接種中心的運作多星期四,不過FEMA仍然堅持中心將於周末關閉。

Coliseum的大型疫苗接種中心將於星期日4月11日起關閉,加州預計4天後,即是4月15日起,擴大合資格接種疫苗的群體至所有16歲或以上人士。

雖然面對縣府的請求,但沒有動搖FEMA關閉接種中心的決定,FEMA表示,加州的疫苗供應比接種中心啟用時已經穩定很多,並開始與地方政府合作,制定一個過渡計劃。

另外,奧克蘭(屋崙)有工會周六為家護工人及教會職員等兩千名人接種了Johnson& Johson疫苗,這班人很多人一早已經合資格接種疫苗,但一直預約不到。

