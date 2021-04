衛生專家憂美國爆發第四波疫情

【KTSF】

全美正努力為更多美國民眾接種疫苗,同時不少衛生專家都擔心爆發第四波疫情的可能性,隨著近日外遊的人數激增,不少州分的確診數字都有上升的趨勢。

這個周末錄得自疫情以來破紀錄外遊的人數,根據TSA的數據,星期六是美國連續第24天,每天超過100萬名民眾經過機場出境的日子。

有遊客認為,大家對於長期居家避疫感到厭倦,是時候外出休息一下。

亦有遊客表示,是出現抗疫疲勞,加上越來越多人接種了疫苗,間接鼓勵了更多人外遊。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指,接種疫苗是解決抗疫疲勞的一種方法,他認為疫情不會永遠持續,每天為300萬到400萬人接種,久而久之,疫情會慢慢受控。

在復活節的全國講話中,總統拜登及第一夫人Jill Biden就鼓勵美國民眾接種疫苗,盡自己責任將生活變回正常。

拜登表示,他與教宗方濟各的意見一致,就是接種疫苗是道德上的義務。

接種疫苗的工作以及病毒傳播同時在競爭,而變種病毒仍然在擴散,一些州分慢慢解除防疫措施,有衛生專家擔心,美國可能會出現新一波爆發。

根據CDC的數據,超過1億600萬美國民眾最少接種一劑疫苗,超過6100萬人已經完成接種。

