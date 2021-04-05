衛生專家憂美國爆發第四波疫情

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全美正努力為更多美國民眾接種疫苗，同時不少衛生專家都擔心爆發第四波疫情的可能性，隨著近日外遊的人數激增，不少州分的確診數字都有上升的趨勢。

這個周末錄得自疫情以來破紀錄外遊的人數，根據TSA的數據，星期六是美國連續第24天，每天超過100萬名民眾經過機場出境的日子。

有遊客認為，大家對於長期居家避疫感到厭倦，是時候外出休息一下。

亦有遊客表示，是出現抗疫疲勞，加上越來越多人接種了疫苗，間接鼓勵了更多人外遊。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指，接種疫苗是解決抗疫疲勞的一種方法，他認為疫情不會永遠持續，每天為300萬到400萬人接種，久而久之，疫情會慢慢受控。

在復活節的全國講話中，總統拜登及第一夫人Jill Biden就鼓勵美國民眾接種疫苗，盡自己責任將生活變回正常。

拜登表示，他與教宗方濟各的意見一致，就是接種疫苗是道德上的義務。

接種疫苗的工作以及病毒傳播同時在競爭，而變種病毒仍然在擴散，一些州分慢慢解除防疫措施，有衛生專家擔心，美國可能會出現新一波爆發。

根據CDC的數據，超過1億600萬美國民眾最少接種一劑疫苗，超過6100萬人已經完成接種。

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