【有線新聞】

美國繼續有懷疑針對亞裔的襲擊事件。

北卡羅來納州夏洛特一名男子,周二闖入一間韓裔家庭開設的便利店,拿著長棍到處破壞,打破商品雜物。

東主一家指,該名男子以種族歧視用語辱罵他們,似乎以為他們是華人,並叫他們返回去自己的國家,大肆破壞約一分鐘後離去。親友發起網上眾籌,已募捐逾2萬美元,補貼損失。

