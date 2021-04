【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)華埠上周五下午發生劫案,警方拘捕一名疑犯。

警方表示,他們在上周五下午4時04接報,指Washington和Grant街發生劫案,他們到場後發現疑犯,疑犯涉嫌在一間店鋪偷東西,但有途人見義勇為企圖阻止。

該名途人和警察企圖捕捉疑犯時遭疑犯反抗,不過最終還是被警察制服,鎖上手扣帶走。

警方已經拘捕疑犯,並呼籲任何有這宗案件線索的人與警方聯絡,電話是(415) 575-4444,也可以匿名傳短訊到TIP411,短訊抬頭寫SFPD。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。