George Floyd警暴案證人指被告壓頸行為屬不必要

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George Floyd警暴案的審訊周五進入第五日，警方人員出庭指，根據當時的情況來看，Derek Chauvin跪壓Floyd的頸部的行為是不必要的。

明尼阿波利斯警察局處理兇殺案部門的負責人Richard Zimmerman作證時稱，在查看了Chauvin隨身攜帶的攝影機後，認為Chauvin沒有處在危險中，亦沒有必要用膝蓋跪壓Floyd的頸部，這樣做足以致命，但Richard亦表示，當警察感到生命受到威脅時，允許使用任何武力保護自身安全。

辯方又盤問Floyd死亡當日值班的沙展David Ploeger，要求澄清警方應該首先對疑犯進行急救，還是先保障自己安全，Ploeger就指，警察經過訓練，以臥姿制服疑犯時，可調整到側臥，以防止對方呼吸困難。

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