George Floyd警暴案證人指被告壓頸行為屬不必要

【KTSF】

George Floyd警暴案的審訊周五進入第五日,警方人員出庭指,根據當時的情況來看,Derek Chauvin跪壓Floyd的頸部的行為是不必要的。

明尼阿波利斯警察局處理兇殺案部門的負責人Richard Zimmerman作證時稱,在查看了Chauvin隨身攜帶的攝影機後,認為Chauvin沒有處在危險中,亦沒有必要用膝蓋跪壓Floyd的頸部,這樣做足以致命,但Richard亦表示,當警察感到生命受到威脅時,允許使用任何武力保護自身安全。

辯方又盤問Floyd死亡當日值班的沙展David Ploeger,要求澄清警方應該首先對疑犯進行急救,還是先保障自己安全,Ploeger就指,警察經過訓練,以臥姿制服疑犯時,可調整到側臥,以防止對方呼吸困難。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。