【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)San Bruno街附近發生街頭搶劫案,兩個賊人推跌兩名亞裔婦女,搶走她們的財物,兩名女事主都受了傷。

警方資料顯示,案發地點位於Felton街夾Goettingen街,距離San Bruno Avenue三個路口,上星期日傍晚6點半左右,兩個非洲裔男人推跌兩名分別55歲和60歲的亞裔女人,搶走她們的背囊、鑰匙和現金,兩名事主受了傷,沒有生命危險,在現場接受救護人員治療。

案發現場是住宅區,有閉路電視拍攝到案發過程,警方也證實片段記錄的就是這宗搶劫案。

警方表示,賊人得手後乘坐一輛房車逃走,至今仍然在逃。

警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

