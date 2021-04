Costco接受J&J新冠疫苗預約 非會員也可預約

【KTSF 黃恩光報導】

Costco周五起接受Johnson &Johnson新型肺炎疫苗預約,灣區20多家Costco都提供這種只需要一劑的疫苗。

Costco現在提供只需要一劑的J&J新型肺炎疫苗,符合資格接種疫苗,包括年滿50歲人士,都可以上網預約。

雖然Costco有會員制度,可是非會員也可以預約接種疫苗。

由於反應踴躍,我們點進灣區不同地區的Costco查看有多少預約空位,發現很快就填滿,直至中午12點左右,只有Vacaville和Santa Cruz的Costco仍然有預約接種疫苗的時間,而Santa Cruz的Costco除了J&J之外,還可以選擇Pfizer疫苗。

Costco呼籲大家不要打電話到他們的藥房詢問接種疫苗的資料,應該上網查詢。

大家如果想知道預約的資料,可瀏覽:https://www.costco.com/covid-vaccine.html

