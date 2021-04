逾千萬劑Johnson & Johnson疫苗生產出錯被銷毀

【KTSF 江良慧報導】

巴爾的摩一間生產Johnson & Johnson疫苗的工廠,有工人不小心把兩種不同疫苗的成分混合,導致有多達1,500萬劑Johnson & Johnson疫苗被毀。

發生出錯事故的工廠是Johnson & Johnson,以及阿斯利康的合作夥伴,聯邦官員相信今次事件是人為出錯。

出錯後,Johnson & Johnson在美國的疫苗立即暫停付運,有待聯邦食品藥物管理局(FDA)調查,Johnson & Johnson已經立即加強監管有關工廠的工序,以避免類似事故再發生。

不過,事件就不影響目前已經送達各地和已經在使用的疫苗,那些批次的疫苗全部都在荷蘭生產,但原本預期在下個月出廠的數以千萬劑計的疫苗,就都是來自巴爾的摩廠房。

另外,CDC周三發布的初步數據顯示,新型肺炎成為美國去年的第三大殺手,有34萬5000多人因為新型肺炎死亡,僅次於心臟病和癌症。

報告顯示,而染疫死亡的人當中,又以有非洲裔和美國印第安原住民最多,當中老人比年輕人多,男性也比女性多。

