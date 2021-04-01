逾千萬劑Johnson & Johnson疫苗生產出錯被銷毀

【KTSF 江良慧報導】

巴爾的摩一間生產Johnson & Johnson疫苗的工廠，有工人不小心把兩種不同疫苗的成分混合，導致有多達1,500萬劑Johnson & Johnson疫苗被毀。

發生出錯事故的工廠是Johnson & Johnson，以及阿斯利康的合作夥伴，聯邦官員相信今次事件是人為出錯。

出錯後，Johnson & Johnson在美國的疫苗立即暫停付運，有待聯邦食品藥物管理局（FDA）調查，Johnson & Johnson已經立即加強監管有關工廠的工序，以避免類似事故再發生。

不過，事件就不影響目前已經送達各地和已經在使用的疫苗，那些批次的疫苗全部都在荷蘭生產，但原本預期在下個月出廠的數以千萬劑計的疫苗，就都是來自巴爾的摩廠房。

另外，CDC周三發布的初步數據顯示，新型肺炎成為美國去年的第三大殺手，有34萬5000多人因為新型肺炎死亡，僅次於心臟病和癌症。

報告顯示，而染疫死亡的人當中，又以有非洲裔和美國印第安原住民最多，當中老人比年輕人多，男性也比女性多。

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