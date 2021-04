舊金山華埠近七成長者已接種新冠疫苗

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)公共衛生局表示,華埠長者接種了新冠疫苗的人數有所增加,達到近七成,當局本星期五將會在北平園公寓為更多已預約的長者接種。

舊金山疫情指揮中心亞裔事務專員吳毅表示,舊金山華埠65歲或以上居民接種率,由3月11日時只有51%,升至在3月19日的68%。

吳毅說:「但是75歲以上居民的接種率仍只有43%比較低,所以希望透過疫情指揮中心和衛生局等提供到護接種服務,想弄清楚75歲以上人口,是由於不方便去接種場所,或是仍然對疫苗有憂慮。」

當局又指會透過電視宣傳片,呼籲更多人接種疫苗。

另外,本星期五早上9時,市府衛生局將會出動流動接種車去到華埠北平園公寓,為大約百幾名長者接種疫苗,下星期五再去中平園,有關當局提醒大家,暫時只留給已登記預約了的居民去接種。

此外,舊金山經濟及勞動力發展辦公室的陳嘉霖表示,這兩星期在華埠測試站做的問卷調查發現,在百幾名去做新冠病毒檢測人當中,超過六成人已經接種了至少一劑疫苗。

陳嘉霖說:「他們來的原因都是明白,分清楚接種了疫苗和做測試是應該同時進行。」

白幹榮醫生都繼續呼籲大家,合資格接種疫苗的話,應該盡快去接種。

