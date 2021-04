拜登公布龐大基建計劃 料耗資兩萬億

張麗月報導]

拜登總統周三在賓夕凡尼亞州匹茲堡市率先公佈他的龐大基建計劃「Build Back Better」,意思是建設得更好,當中的「美國就業計劃」,大約兩萬億元的目標,就是要在未來8年,將全美的運輸基建現代化,以及轉為使用綠色能源。

拜登形容,這個龐大基建計劃,是美國劃時代的投資,也是二次大戰以來,美國最大的就業投資。

他又說,這項振興經濟大計分為兩個部份,分別是就業計劃和家庭計劃,對未來經濟都非常重要。

他周三首先講「就業計劃」,至於第二部份的「家庭計劃」,就在未來幾個星期公佈。

拜登表示,根據這個兩萬億元開支的就業計劃,會將兩萬英里、殘舊破爛的高速公路、道路和大街現代化,當中要更換十條繁忙、最具經濟效益的橋樑,並將維修一萬條日久失修的橋樑,以疏導交通。

此外還會興建新的輕軌列車和改善公車系統,以減少塞車和污染,一些殘舊的機場也會翻新。

根據白宮的資料,整項基建計劃,運輸項目獲撥款超過6千億元,製造業獲撥款3千億元,其中有500億元將會投資在半導體生產,長者和殘障人士的家居護理服務獲撥款4千億元,房屋基建撥款超過2千億元,數碼基建撥款一千億元,學校撥款一千億元,職場人力發展也撥款一千億元。

主流媒體報導,對於經費來源,拜登政府聚焦四項加稅,當中包括提高企業稅率,由21%加到28%,預料十年內增加7,300億元稅款。

對於美國企業在海外的附屬公司的抽稅,估計可以進帳5,500億元。

年收入超過40萬元的家庭,個人稅率將會還原到接近四成。

此外,富有家庭的利得稅,他們的入息稅也會提高,估計可以緊帳3,700億元。

