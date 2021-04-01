拜登公布龐大基建計劃 料耗資兩萬億

張麗月報導]

拜登總統周三在賓夕凡尼亞州匹茲堡市率先公佈他的龐大基建計劃「Build Back Better」，意思是建設得更好，當中的「美國就業計劃」，大約兩萬億元的目標，就是要在未來8年，將全美的運輸基建現代化，以及轉為使用綠色能源。

拜登形容，這個龐大基建計劃，是美國劃時代的投資，也是二次大戰以來，美國最大的就業投資。

他又說，這項振興經濟大計分為兩個部份，分別是就業計劃和家庭計劃，對未來經濟都非常重要。

他周三首先講「就業計劃」，至於第二部份的「家庭計劃」，就在未來幾個星期公佈。

拜登表示，根據這個兩萬億元開支的就業計劃，會將兩萬英里、殘舊破爛的高速公路、道路和大街現代化，當中要更換十條繁忙、最具經濟效益的橋樑，並將維修一萬條日久失修的橋樑，以疏導交通。

此外還會興建新的輕軌列車和改善公車系統，以減少塞車和污染，一些殘舊的機場也會翻新。

根據白宮的資料，整項基建計劃，運輸項目獲撥款超過6千億元，製造業獲撥款3千億元，其中有500億元將會投資在半導體生產，長者和殘障人士的家居護理服務獲撥款4千億元，房屋基建撥款超過2千億元，數碼基建撥款一千億元，學校撥款一千億元，職場人力發展也撥款一千億元。

主流媒體報導，對於經費來源，拜登政府聚焦四項加稅，當中包括提高企業稅率，由21%加到28%，預料十年內增加7,300億元稅款。

對於美國企業在海外的附屬公司的抽稅，估計可以進帳5,500億元。

年收入超過40萬元的家庭，個人稅率將會還原到接近四成。

此外，富有家庭的利得稅，他們的入息稅也會提高，估計可以緊帳3,700億元。

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