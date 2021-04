南灣組織成立必要工人委員會保障工人權益

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Silicon Valley Rising組織周三宣佈成立必要工人委員會(Essential Workers Council),旨在關注和保障必要工人的各項權益。

南灣Silicon Valley Rising組織成立的必要工人委員會由14名成員組成,分別來自南灣不同行業,包括醫務人員、保安、食品雜貨店員工、兒童保育、建築和教育等,該委員會將為必要工人爭取應有的待遇,對抗新冠肺炎疫情以來遭受雇主、民選官員和企業的不公平對待。

Silicon Valley Rising行政總監Maria Noel Fernandez說:「太多的企業高管和民選領導人忽視了他們的需求和聲音,他們稱這項工作是必要的,但對那些民眾和他們的家庭,以及我們的社區卻不是。」

該委員會的成員表示,作為前線工人,在恢復經濟的過程中也應該有權發表意見,不能只讓企業領導做決定。

南灣勞工委員會行政官Jean Cohen說:「社區解決方案應該來自社區,而不是公司。」

必要工人委員會聯合地方勞工領導者希望遊說民選官員,在疫情期間以及之後,為必要工人提供更多保障,包括提高時薪、危險津貼、房租減免、逼遷保護,以及可負擔的兒童保育。

數據顯示,新冠肺炎疫情導致Santa Clara縣死亡的非洲裔和拉美裔居民遠高於其他族裔,尤其是拉美裔人口佔該縣總人口的4分之1,但新冠肺炎死亡人數卻佔51%,確診病例佔29%。

必要工人委員會批評雇主在對抗新冠肺炎方面缺乏領導力,沒有為員工提供足夠個人防護品,以及社交距離較遠的工作空間,這個由基層組織成立的委員會,希望透過在地方各層級政府會議上發言,改變目前現況。

