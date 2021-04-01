東灣Six Flags水上公園停車場提供免下車新冠疫苗注射服務

【KTSF 萬若全報導】

Contra Costa縣周三在Concord的Six Flags水上公園停車場，提供免下車的新冠疫苗注射服務。

這個免下車疫苗注射是Contra Costa縣、Concord市府及醫療集團Kaiser三方合作，預計每個星期可以提供15,000劑新冠疫苗，時間是每周二到周六。

這個注射站只接受事前預約，可以透過該縣官網，網址：https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage，如果是Kaiser會員，則可直接跟Kaiser預約。

Contra Costa縣是最早開放16歲或以上居民施打新冠疫苗，不過衛生官員也表示，儘管上網登記，但不能保證立刻拿到預約，因為還是端賴疫苗的供給程度，如果現在登記的話，以目前疫苗供應速度及劑量，可能還是要等幾個星期，但衛生官員還是鼓勵民眾上網登記。

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