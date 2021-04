東灣Six Flags水上公園停車場提供免下車新冠疫苗注射服務

【KTSF 萬若全報導】

Contra Costa縣周三在Concord的Six Flags水上公園停車場,提供免下車的新冠疫苗注射服務。

這個免下車疫苗注射是Contra Costa縣、Concord市府及醫療集團Kaiser三方合作,預計每個星期可以提供15,000劑新冠疫苗,時間是每周二到周六。

這個注射站只接受事前預約,可以透過該縣官網,網址:https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage,如果是Kaiser會員,則可直接跟Kaiser預約。

Contra Costa縣是最早開放16歲或以上居民施打新冠疫苗,不過衛生官員也表示,儘管上網登記,但不能保證立刻拿到預約,因為還是端賴疫苗的供給程度,如果現在登記的話,以目前疫苗供應速度及劑量,可能還是要等幾個星期,但衛生官員還是鼓勵民眾上網登記。

