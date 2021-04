輝瑞指新型肺炎疫苗對12歲以上孩童安全有效

【KTSF 郭柟報導】

輝瑞(Pfizer)周三宣佈,他們的新型肺炎疫苗,對年齡超過12歲的孩童都安全有效,預料可以在今年秋季開學之前為他們接種。

目前Pfizer疫苗只是給16歲或以上的人士接種,但是不久將來,所有年齡的學童都可以接種,有望進一步遏止疫情。

Pfizer的研究測試了2,260名12至15歲志願者,初步數據顯示,接種了疫苗的組別,無一個人感染新型肺炎,相比之下,接種了安慰劑的組別就有18人確診。

公司指下一步是要測試疫苗對小孩的效力有幾高,初步結果顯示,小孩會比年青的成年人產生更多抗體,兩者接種後產生的副作用就很相似。

Pfizer和BioNTech未來幾星期,計劃向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請給年過12歲的人士緊急接種疫苗授權。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。