美國等十多個國家發聲明質疑世衛報告內容

美國和其他十幾個國家罕有發布聯合聲明,質疑世衛報告的內容。

這份由美國國務院發布的聲明,獲得多個國家聯署支持,其中包括澳洲、加拿大和英國。

聲明指,各國對世衛組織到中國調查病毒源頭的工作表達擔憂,雖然這份聲明並未明確指責中國,但要求對疫情的起源作出透明、獨立的分析和評估,又指調查不應受到干擾,同受到不當的影響。

聲明指出,世衛支持的國際專家組到中國考察的行程被嚴重推遲,即使到達中國訪問,亦未能獲得完整的原始數據和樣本,世衛這次的任務理應在容許進行獨立客觀評估的情況下進行。

世衛組織總幹事譚德塞亦指出,中國未盡力配合,專家組難以取得原始數據,他認為專家組報告的評估不夠廣泛,需要更多的數據和研究,才可以得出可靠的結論。

