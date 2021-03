美國人權報告明文指新疆發生種族滅絕

【有線新聞】

美國國務院發表年度人權報告,指責中國、俄羅斯等多國侵害人權,首次明文指中國當局在新疆進行種族滅絕和反人類罪行,又指北京試圖利用商業壓力,影響台灣傳媒。

美國國務卿布林肯在人權報告的前言,指去年各地有很多人持續在殘酷環境下受到折磨,包括新疆的維吾爾等少數民族,他說:「今天發表的報告顯示,人權狀況正朝錯誤方向發展,全球不同地方都看到這種情況,我們可見新疆發生種族滅絕,針對維吾爾族及其他少數族裔和宗教人群。」

今次是美國新政府首次以明文指出,中國當局對新疆維吾爾族進行種族滅絕,以及酷刑、強逼絕育等反人類罪行,並首次提到當局任意拘留,逾1百萬維吾爾和其他少數族裔被關押在法外拘留營外,還有2百萬人被逼送到日間再教育培訓。

布林肯又批評部分國家,以疫情作為限制人權、鞏固獨裁管治的藉口,報告提到包括陳秋實在內,4個曾揭露武漢初期疫情的公民記者先後失蹤,而部分偏離官方口徑的學者受到騷擾、審查及受到校方和警方干預。

關於台灣的部分,報告指北京試圖影響台灣傳媒的報道,包括透過向傳媒機構在大陸的母公司施壓,或阻止大陸經商的台商,在發表抨擊大陸言論的台灣媒體賣廣告,台灣記者受到更多審查和被拒入境,大陸又鎖定他們發動網絡攻擊。

人權報告指出其他國家侵害人權的情況,布林肯同時承認美國國內亦有系統性種族主義等問題,但他說美國不會漠視,會公開透明處理。

中方批評,美方基於個別反華勢力的謊言和虛假信息,指責新疆存在種族滅絕,是荒謬之極的世紀謊言,嚴重侮辱和侵犯中國人民、踐踏國際法和國際關係基本準則、污衊中國民族政策和新疆發展。

中方又指美國沒有資格指責中國的人權問題,敦促美方解決自身針對少數族裔的歧視。

