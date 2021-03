世衛公布疫情源頭報告 估計早於前年9月出現病例

【有線新聞】

世衛公布專家組調查報告,沒有確實指明疫情起源,只是說病毒較大可能由中間宿主傳給人類,「極不可能」由實驗室洩漏,建議展開下一階段研究。多國發聲明關注專家組無法在武漢獲取全面資訊,並支持世衛繼續調查。

世衛這份120頁的報告一如早前預料,指出新型冠狀病毒「極不可能」由實驗室洩漏,較大可能由蝙蝠經另一種動物宿主再傳給人類。

報告指分析病毒基因排序後估計,最早的病例2019年9月底已經在湖北武漢出現,到數個月後、即12月初,在武漢的華南海鮮市場透過受感染的人或動物、或被病毒污染的產品大規模傳播。

團隊建議展開下一階段研究,進一步追蹤新型冠狀病毒的來源及病毒的最接近祖先。

本年初率領專家團到訪武漢的安巴雷克,透露調查工作一度面臨各方政治壓力,但強調無人施壓世衛團隊要求刪減報告內容。

安巴雷克指:「我們的東道主非常關注,一直跟進,確保我們能展開調查,對我們的討論及工作感興趣。我們從未被施壓,移除報告內關鍵內容。由於我們沒有足夠時間,或部分資訊需要獲當局授權發布,這是第二階段研究需要展開的工作。」

世衛總幹事譚德塞認同報告的結論不夠全面,有必要繼續調查,收集更多數據,不排除再派專家到中國。

美國、英國、加拿大、日本、南韓等14個國家發布聯合聲明,關注專家組訪華行程被嚴重拖延,及期間無法獲取完整數據和樣本。聲明稱堅定支持世衛和國際專家透明、獨立、不受干預地分析和評估疫情起源。

中國外交部在世衛發表調查報告後隨即回應,指中方在疫情防控任務非常繁重之下兩次邀請專家組訪華,期間提供必要協助,充分體現中方開放、透明、負責任的態度。認為應該在各地展開病毒溯源工作,批評將病毒溯源政治化只會阻礙全球合作。

