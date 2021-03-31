世衛公布疫情源頭報告 估計早於前年9月出現病例

【有線新聞】

世衛公布專家組調查報告，沒有確實指明疫情起源，只是說病毒較大可能由中間宿主傳給人類，「極不可能」由實驗室洩漏，建議展開下一階段研究。多國發聲明關注專家組無法在武漢獲取全面資訊，並支持世衛繼續調查。

世衛這份120頁的報告一如早前預料，指出新型冠狀病毒「極不可能」由實驗室洩漏，較大可能由蝙蝠經另一種動物宿主再傳給人類。

報告指分析病毒基因排序後估計，最早的病例2019年9月底已經在湖北武漢出現，到數個月後、即12月初，在武漢的華南海鮮市場透過受感染的人或動物、或被病毒污染的產品大規模傳播。

團隊建議展開下一階段研究，進一步追蹤新型冠狀病毒的來源及病毒的最接近祖先。

本年初率領專家團到訪武漢的安巴雷克，透露調查工作一度面臨各方政治壓力，但強調無人施壓世衛團隊要求刪減報告內容。

安巴雷克指：「我們的東道主非常關注，一直跟進，確保我們能展開調查，對我們的討論及工作感興趣。我們從未被施壓，移除報告內關鍵內容。由於我們沒有足夠時間，或部分資訊需要獲當局授權發布，這是第二階段研究需要展開的工作。」

世衛總幹事譚德塞認同報告的結論不夠全面，有必要繼續調查，收集更多數據，不排除再派專家到中國。

美國、英國、加拿大、日本、南韓等14個國家發布聯合聲明，關注專家組訪華行程被嚴重拖延，及期間無法獲取完整數據和樣本。聲明稱堅定支持世衛和國際專家透明、獨立、不受干預地分析和評估疫情起源。

中國外交部在世衛發表調查報告後隨即回應，指中方在疫情防控任務非常繁重之下兩次邀請專家組訪華，期間提供必要協助，充分體現中方開放、透明、負責任的態度。認為應該在各地展開病毒溯源工作，批評將病毒溯源政治化只會阻礙全球合作。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。