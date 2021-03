特朗普及夫人梅蘭妮婭成立網站與支持者聯繫

【KTSF】

前任總統特朗普辦公室週一發表一份聲明,宣布成立特朗普和夫人梅蘭妮婭的網站。

這個網站名為「The Official Website Of The 45th President Of The United States」,也就是「美國第45任總統的官方網站」。

特朗普辦公室發表聲明表示,特朗普總統及夫人「被美國人民經久不衰的精神所鼓舞」,這個網站的設立,主要是特朗普用來與支持者聯繫的一種方式。

網站給予特朗普支持者一些交流機會,比如說定制一些有個人特色的問候,提交信件,還有可以邀請特朗普出席一些活動。

根據網站的描述,網站的意義在於承諾持續保留特朗普政府的傳統,同時在「美國優先」的原則下繼續前行。

網站同時還有特朗普和梅蘭妮婭的傳記,還有列出特朗普在任時的成就,目前網站的規模相對較小。

今年1月6日國會衝突事件之後,特朗普被臉書、推特等平台禁言,之後特朗普一直說要建立自己的平台重返社交媒體。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。