特朗普及夫人梅蘭妮婭成立網站與支持者聯繫

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前任總統特朗普辦公室週一發表一份聲明，宣布成立特朗普和夫人梅蘭妮婭的網站。

這個網站名為「The Official Website Of The 45th President Of The United States」，也就是「美國第45任總統的官方網站」。

特朗普辦公室發表聲明表示，特朗普總統及夫人「被美國人民經久不衰的精神所鼓舞」，這個網站的設立，主要是特朗普用來與支持者聯繫的一種方式。

網站給予特朗普支持者一些交流機會，比如說定制一些有個人特色的問候，提交信件，還有可以邀請特朗普出席一些活動。

根據網站的描述，網站的意義在於承諾持續保留特朗普政府的傳統，同時在「美國優先」的原則下繼續前行。

網站同時還有特朗普和梅蘭妮婭的傳記，還有列出特朗普在任時的成就，目前網站的規模相對較小。

今年1月6日國會衝突事件之後，特朗普被臉書、推特等平台禁言，之後特朗普一直說要建立自己的平台重返社交媒體。

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