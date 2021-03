國會警局發放過萬小時騷亂錄影片段

【KTSF 江良慧報導報導】

國會在1月6日發生到騷亂,時隔3個月後,國會警察局發放大約14,000小時的閉路電視錄影片段,另外,一名當天受傷警察,他母親也開腔駁斥前總統特朗普所聲稱的,他的支持者擁抱和親吻在場警察。

國會警方周二向法庭遞交14,000小時在1月6日當天拍攝到的閉路電視錄音片段,可以更清楚和全面看到事發時的情況,和國會警察當天是如何應付大批暴力示威者,片段是在1月6日當天中午12時到晚上8時攝錄,當中很多片段也在早前送交給眾議院處理特朗普第二次彈劾案的經理。

與此同時,針對特朗普上星期所講,在國會根本是零威脅,有受傷警察母親就表示憤怒,她的兒子當天當值期間被人暴力襲擊,包括多次被人用電擊槍電擊,又用旗桿毆打,所以當她和家人聽到特朗普聲稱自己的支持者當日只是擁抱和親吻在場警察時,感到難以置信,質問特朗普為何敢這樣說。

她表示,兒子在騷亂期間心臟病發,並因為襲擊受到創傷性腦損傷和創傷後症候群。

