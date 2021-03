【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣和灣區以南的Santa Cruz縣,周二都由紅色疫情水平放寬至橙色級別。

該兩個縣周三將會跟舊金山(三藩市)、San Mateo和Santa Clara縣一樣,可以重開辦公室;餐廳室內堂食可以容納總人數一半;酒吧可重開戶外空間,但不准提供食物;健身室可容納總人數25%等。

奧克蘭(屋崙)職棒球隊A’s的大球場都預料可以在本星期四開季時重新開放大約兩成座位,給觀眾入場看比賽。

原本預料放寬的Napa縣暫時仍在紅色級別,另外,Sonoma、Solano和Contra Costa縣都預料仍會維持在紅色至少一星期。

