司法部將檢討打擊仇恨犯罪措施

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司法部長Merrick Garland周二宣布，將對打擊仇恨犯罪的措施展開為期30天的檢討。

司法部的一份資料顯示，Garland講到犯罪活動的最新趨勢，以及司法部門的歷史，認為對反仇恨犯罪措施有必要展開為期30日檢討。

他指司法部第一要務是根據憲法第13、14、15三項修正案，保護民權不受侵犯，Garland指疫情期間仇恨犯罪有所增加，有關亞裔遭受暴力的報導令人不安，要對案件展開調查和起訴，還要增加反暴力宣傳，收集相關數據，了解犯罪的形式和性質。

這項為期30天的檢討，將改進應對暴力的措施，包括改善對仇恨犯罪報告的處理，而對於不構成仇恨犯罪但涉及偏見的案件，將使用民法處理，還會調配專門資源，協助檢察官辦公室處理涉及仇恨的案件，並向州和地方司法管部門提供資源防止仇恨犯罪，以及為針對預防和解決歧視的研究提供資金支持。

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