司法部將檢討打擊仇恨犯罪措施

司法部長Merrick Garland周二宣布,將對打擊仇恨犯罪的措施展開為期30天的檢討。

司法部的一份資料顯示,Garland講到犯罪活動的最新趨勢,以及司法部門的歷史,認為對反仇恨犯罪措施有必要展開為期30日檢討。

他指司法部第一要務是根據憲法第13、14、15三項修正案,保護民權不受侵犯,Garland指疫情期間仇恨犯罪有所增加,有關亞裔遭受暴力的報導令人不安,要對案件展開調查和起訴,還要增加反暴力宣傳,收集相關數據,了解犯罪的形式和性質。

這項為期30天的檢討,將改進應對暴力的措施,包括改善對仇恨犯罪報告的處理,而對於不構成仇恨犯罪但涉及偏見的案件,將使用民法處理,還會調配專門資源,協助檢察官辦公室處理涉及仇恨的案件,並向州和地方司法管部門提供資源防止仇恨犯罪,以及為針對預防和解決歧視的研究提供資金支持。

