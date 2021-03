南加好萊塢環球影城計劃兩週內重開

【KTSF】

在南加州的好萊塢環球影城計劃在兩週內重開。

全球聞名的加州主題公園好萊塢環球影城,原計劃本週四4月1日重開,加州上週重新修訂了主題公園的重開指南,目前修訂重新開園日期是4月16日,但是由於政府的限制,有些遊樂設施暫時不開放,室內運營限制最高容量為滿載的15%,遊客必須在室外排隊,不同家庭間必須保持6英尺距離。

目前主題公園只為加州居民開放,環球影城表示,即便是重新開園,也還會繼續遵從新冠疫情期間政府規定的地方安全措施,保持社交距離,控制入園人數,除了吃飯喝水之外,所有員工和遊客必須佩戴口罩或面罩。

公園還需要每週對員工做一次新冠檢測,南加州各縣目前處於紅色級別,允許主題公園最大開放15% 的室內人流容量,其他的主題公園也將遵從這一指引。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。