南加好萊塢環球影城計劃兩週內重開

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在南加州的好萊塢環球影城計劃在兩週內重開。

全球聞名的加州主題公園好萊塢環球影城，原計劃本週四4月1日重開，加州上週重新修訂了主題公園的重開指南，目前修訂重新開園日期是4月16日，但是由於政府的限制，有些遊樂設施暫時不開放，室內運營限制最高容量為滿載的15%，遊客必須在室外排隊，不同家庭間必須保持6英尺距離。

目前主題公園只為加州居民開放，環球影城表示，即便是重新開園，也還會繼續遵從新冠疫情期間政府規定的地方安全措施，保持社交距離，控制入園人數，除了吃飯喝水之外，所有員工和遊客必須佩戴口罩或面罩。

公園還需要每週對員工做一次新冠檢測，南加州各縣目前處於紅色級別，允許主題公園最大開放15% 的室內人流容量，其他的主題公園也將遵從這一指引。

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