加州4月起擴大接種疫苗資格 能否成功預約視乎各縣情況

【KTSF 梁秋玉報導】

Contra Costa縣周二宣布由於疫苗供應增加,即日起開放給所有16歲以上的民眾接種疫苗,而從4月1日起,將有超過760萬加州人符合資格預約接種新冠疫苗,但是能否立即獲得預約接種,則要看居民所在的地區是否有足夠的疫苗。

從本周四,也就是4月1號開始,年齡50歲或以上的加州人都可以接種新冠疫苗,兩個星期之後,即4月15號,所有16歲或以上的人都可以接種新冠疫苗。

截至目前,有4分之1的加州人已經接種了至少一劑疫苗,半數加州人都已符合資格接種,而4月1號起擴大接種範圍,可令全州符合資格接種的人數增至2500萬,相當於州內人口總數的3分之2。

州府衛生官員表示,根據州府疫苗的數量,一個月內應該可以為所有符合資格的加州人接種疫苗,其中24%的疫苗將提供給50到64歲的民眾,38%的疫苗提供給18到49歲的民眾。

由於每個縣的疫苗數量不同,灣區部分縣例如Solano縣已提早為50歲以下的居民接種,因為仍有很多剩餘疫苗尚未使用。

Contra Costa縣周二早上也宣布,由於疫苗供應增加,即日起開放給所有16歲以上的民眾接種疫苗.

如果民眾有到自己所在縣的疫苗接種網站登記個人資料,若預約未滿,就會在4月1日收到短信或電郵通知,提醒登記者可以預約接種。

在灣區部分縣,因為疫苗數量有限,50到64歲的人有可能無法立即獲得預約,不過仍可以一試。

至於州府網站MyTurn,50至64歲的人則必須等到4月1日才能查看自己是否符合資格預約疫苗接種。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。