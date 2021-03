【KTSF 萬若全報導】

近期發生在舊金山田德隆區有人威脅要開槍殺亞裔顧客,舊金山警方周二宣布逮捕一名嫌犯。

根據舊金山警方星期天上午接報,在Golden Gate Avenue 300號路段,嫌犯走進一間商店,威脅要用槍殺亞裔顧客,在警方抵達前逃逸,事件涉及恐怖威脅和帶仇恨犯罪的擾亂公共治安。

警方周二說,嫌犯因為又返回原地,將其逮捕,警方尚未公布嫌犯身分。

另外,周一下午1點半左右,在舊金山內日落區17街夾Moraga街,一名男子的車子被一群四人打破車窗,搶走背包、衣服、護照、現金和信用卡等。

52歲男事主抓著歹徒車子,期間歹徒用槍指著男事主,男事主最後鬆手跌在地上受傷,有線索可以致電舊金山警方,電話:(415)575-4444。

