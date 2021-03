【有線新聞】

輝瑞/BioNTech指,疫苗對12歲兒童百分百有效和安全。

2,260名12至15歲兒童在美國參與研究,初步顯示全部人完成接種後,都沒有確診,他們的抗體水平很高,甚至高過年輕成人。

副作用方面,跟成年人差不多,包括發燒、疼痛、發冷和疲勞等。

輝瑞指會繼續做2年追蹤研究,又會尋求美國當局緊急授權,批准為學童注射。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。