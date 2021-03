涉在紐約腳踢亞裔婦疑犯被捕 曾因殺母入獄

【KTSF 江良慧報導】

紐約在星期一再發生針對亞裔的襲擊,當局已經拘捕疑犯,並且控告他仇恨犯罪和襲擊等多項控罪。

事發在星期一,一名65歲的菲律賓女人,在曼克頓步行到教堂途中,突然被一名男子大腳踢倒,該男子再上前多次踢她的面和肚,期間更發表反亞裔言論,說對方不屬於這裡。

大廈內兩名保安袖手旁觀,更將大門關上,不過工會代表就說,他們有報警求助,被踢的受害人事後盆骨骨折,不過已經出院。

襲擊片段公開後,紐約巿長白思豪指襲擊絕對令人厭惡及憤怒,敦促紐約人看到有人遇襲時要阻止。

紐約州州長Andrew Cuomo也指襲擊令人恐懼和反感,下令州警察協助調查。

紐約警方就在周三早上公佈,根據公眾提供的線報,在周二晚半夜拘捕38歲疑犯,並且控告他毆打重罪仇恨犯罪,以及其他毆打的控罪。

警方指疑犯在2002年因為殺死母親被判監,前年獲准假釋,目前居住在一間用來收容露宿者的酒店,距離事發地點只有幾條街。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。