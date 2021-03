【KTSF】

科學家可能找到阿斯利康疫苗與血栓問題的關係。

研究員認為,阿斯利康疫苗與血栓問題的關係,就好似稀血藥物Heparin觸發免疫系統產生抗體,啟動血小板而導致血液凝固,其他藥物也能夠引起凝血紊亂,就像Heparin所引起的血栓現象。

研究員懷疑,在罕有的情況下,阿斯利康疫苗也會觸發類似的血栓現象,在研究中有4個健康的人士接種了阿斯利康疫苗後出現血栓問題,他們都有同稀血藥所引發的抗體。

另外12個同樣接種阿斯利康疫苗而沒有發生血栓問題的人,他們體內沒有那種抗體。

有關報告周一發表在ResearchSquare,仍有待同行的檢視。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。