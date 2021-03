【KTSF】

兒童染疫病例連續兩個月下降,而調查發現,兒童染疫後的症狀平均兩個星期就消失了。

根據美國兒科研究院的數據,在上週的新冠測試中,有6萬4千名兒童確診。

截至到上週3月25日為止,這次新冠疫情大流行期間,美國共有340萬兒童曾染疫,佔全國病例的13%。

但是從疫情流行期間的總體情況來看,兒童即便是確診,也很快會恢復健康,症狀大約在兩週內會消失,兒童也不太可能由於染疫而出現重症甚至死亡。

