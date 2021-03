加州官員和社區人士反對SB 82法案

【KTSF 郭柟報導】

周二有一眾加州官員和社區人士召開網上會議,反對SB 82州提案,避免搶劫案疑犯在該法案下獲輕判。

SB 82州法案是由代表東灣的州參議員Nancy Skinner提出,建議重新定義某一類的搶劫案,當搶劫案的損失少於950元,而疑犯在犯案過程不涉及致命武器,或者受害人沒有嚴重受傷,這類案件將會被列為Petty Theft,即是輕微盜竊罪。

法案受到一班亞裔社區人士以及一些加州官員大力反對,他們都認為SB 82號提案沒有考慮到受害人在心理上和財政上的傷害,只憑身體傷害程度去斷定疑犯的刑罰並不合理。

Yolo縣助理地檢官Ryan Couzens表示,SB 82沒有考慮到襲擊的性質,不理會攻擊帶來的傷害,不理會施襲者出了幾多拳和腳踢,只是在乎受害者傷勢。

Yolo縣助理地檢官Ryan Couzens說:「例如有些傷害人可能比較耐打,身上不會有嚴重傷痕,這正是問題所在。」

亞裔檢察官聯會主席Annie Esposito指出,針對亞裔長者的暴力襲擊最近急增,尤其是在灣區,SB 82將會損害最弱勢的受害人,尤其是亞裔長者,令他們得不到所需的法律保障。

參議員Skinner曾發聲明指,SB 82並不會改變或將暴力襲擊案的刑罰降低,例如在兩星期前,奧克蘭(屋崙)發生的暴力襲擊案,最終造成75歲華裔長者Pak Ho死亡等那一類攻擊亞裔長者的案件。

但是有社區人士認為,SB 82法案只會增加罪案發生。

屋崙華埠商會領袖陳鍚澎說:「罪犯只會有輕微或沒有後果,可能增加罪案發生,受害的不只是亞裔社區,是所有人。」

SB 82將會在下星期一在州參議院進行公聽會。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。